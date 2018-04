Enzo Spisni ha pubblicato tempo fa un articolo sui grani antichi e sulla possibilità di utilizzare la loro semola per fare pasta. Raimondo Cubadda, già professore ordinario di Tecnologie Alimentari, in questa nota solleva alcune perplessità sulla tesi sostenuta da Spisni di realizzare pasta di qualità utilizzando quel tipo di grano povero di glutine ed essiccato a basse temperature.

Relativamente all’articolo apparso su Il Fatto Alimentare dell’11 agosto 2017, si legge la seguente affermazione da parte del prof. Enzo Spini “In conclusione ciò che ho cercato di chiarire nel mio articolo è che per il consumatore i grani non sono tutti uguali. E questo è ancora più evidente se si osserva l’intera filiera produttiva: i grani antichi si coltivano esclusivamente in regime di agricoltura biologica o biodinamica, non vengono miscelati con grani nordamericani o dell’est-Europa, vengono macinati esclusivamente a pietra e, nel caso della produzione della pasta, vengono essiccati a bassa temperatura”.

Bene, l’affermazione non lascia dubbi, pertanto è coerente chiedere al prof. Spini se è certo che le paste ottenute dalle semole dei grani antichi, macinate a pietra o non ed essiccate a basse temperature, consentano di ottenere un prodotto finito che per qualità organolettica possa essere accettato dal consumatore italiano. È noto che i cosiddetti grani antichi hanno una scadente qualità (forza) del glutine e una quantità modesta di proteine.

La pasta ottenuta da grani duri con tali caratteristiche, essiccata a bassa temperatura, diventa con la cottura collosa, ammassata e di scarsa consistenza. D’altro canto, le alte temperature nate con l’intento di ridurre i tempi di lavorazione, hanno anche la capacità di indurre profonde modificazioni sui componenti della semola, in particolare sulle proteine, con conseguenti miglioramenti della qualità di cottura del prodotto finito. In merito esiste un’ampia letteratura e una nostra ricerca, pubblicata su una delle più prestigiose riviste di scienza dei cereali che ha avuto ben 75 citazioni, porta nuove, importanti evidenze e conferme (vedi Cubadda R. et al 2007. Influence of gluten protein and drying temperature on the coking quality durum wheat pasta. Cereal Chemetry 84:48-55).

Infatti, i risultati ottenuti indicano in maniera inequivocabile che nel caso di glutine debole le alte temperature inducono significativi miglioramenti della qualità di cottura mentre nel caso di glutine forte e buon tenore proteico (come si riscontra in molte varietà moderne) non c’è bisogno di forzare le temperature e si può conseguire una buon prodotto anche a temperature medio basse. Esattamente il contrario di quanto dichiarato nell’articolo. Infine due conclusive considerazioni. La prima. Crea perplessità che pur in mancanza di certezze scientifiche ci siano delle persone che si agitano tanto per decantare supposte virtù dei grani antichi fornendo, fra l’altro, elementi incerti di cui la speculazione si avvale per intorbidire le acque. La seconda. Quando acquistiamo a caro prezzo pane, pasta o qualsiasi altro prodotto confezionato con grani antichi, chi garantisce che lo siano veramente? Esiste per i grani antichi un disciplinare di produzione e un soggetto terzo indipendente che certifichi l’intera filiera dal campo alla tavola? No. Allora di cosa stiamo parlando?

Raimondo Cubadda, presidente onorario dell’Associazione italiana di scienza e tecnologia dei cereali

Pubblichiamo di seguito la replica di Enzo Spisni

Rispondo alla prima domanda iniziando con un aneddoto. I miei nonni (classe 1903 e 1907) cuocevano la pasta per 20-25 minuti, e la mangiavano soltanto così. Altrimenti la consideravano cruda. Lo stesso fa attualmente la bisnonna di mio figlio (classe 1920) ancora in perfetta forma, nonostante l’età. Questo per dire che i gusti dei consumatori cambiano. Per fare un altro esempio, sappiamo bene che un cibo fritto in olio di palma è più croccante di uno fritto in olio di semi. Però i consumatori hanno deciso, anche dopo motivato parere dell’EFSA, che l’olio di palma non lo vogliono più. E le industrie si sono adeguate.

Personalmente consumo quasi quotidianamente pasta di grani antichi macinati a pietra ed essiccata a basse temperature. Ci sono intere linee di prodotti di questo tipo che sono in commercio da anni (a base di timilia o di senatore cappelli, solo per fare due esempi). Certo, tengono un po’ meno la cottura, bisogna abituarsi a cuocerle con il cronometro in mano e raramente si superano i 5 minuti di bollitura. Ma il sapore ed i profumi che hanno questi prodotti fa sì che, una volta provati, non si torni più indietro. E questo è capitato a diversi miei amici che si sono convertiti definitivamente a questo tipo di pasta.

Per quanto riguarda la qualità, dobbiamo capire se stiamo parlando di qualità industriali oppure nutrizionali, perché sono piani molto diversi. Non è vero che i grani antichi hanno quantità modeste di proteine. È vero il contrario. Pur in assenza di forti concimazioni azotate (che fanno crescere il tenore proteico) alcuni grani antichi raggiungono facilmente il 14% di proteine (es: senatore cappelli e khorasan), valore che molti grani moderni faticano a raggiungere. È vero che i grani antichi (o tradizionali) hanno una minore forza del glutine, ma questa caratteristica, negativa per l’industria, non è certo negativa per la salute. Anzi, diversi studi in vitro mostrano che il glutine a elevata forza è molto meno digeribile. Anche per l’essicazione ad alte temperature della pasta vale la stessa considerazione: i miglioramenti in qualità dovuti alle alte temperature, e riportati nell’articolo del dott. Cubadda, sono intesi esclusivamente sul piano delle qualità industriali.

Per quanto riguarda le qualità nutrizionali invece, sappiamo molto bene che le alte temperature influiscono negativamente sulle proteine e sulle vitamine presenti nella pasta. Per quanto riguarda le proteine, esse subiscono certamente danni termici con perdita del loro valore nutrizionale (misurabile in termine di perdita di aminoacidi essenziali e aumento della furosina). E lo stesso accade per le vitamine e i polifenoli che sono presenti nel grano e che, ad alte temperature, subiscono certamente alterazioni negative.

Per quanto riguarda le certezze scientifiche, ci sono decine e decine di articoli pubblicati su riviste scientifiche internazionali che vantano centinaia di citazioni e dimostrano che i grani antichi o tradizionali hanno un impatto positivo sulla salute sia di animali modello che dell’uomo (cito per esempio Thorup et al. Ancient Wheat Diet Delays Diabetes Development in a Type 2 Diabetes Animal Model. Rev Diabet Stud. 2014;11:245-57 ed anche. Dinu et al., Ancient wheat species and human health: Biochemical and clinical implications. J Nutr Biochem. 2018 Feb;52:1-9).

Infine, quali sono le garanzie di acquistare veramente grani antichi? Il senatore cappelli è passato alla Società Italiana Sementi nel 2017, quindi tutta la filiera di questo grano è controllata e garantita. Visto il successo commerciale di questi grani, c’è da attendersi che altri presto passeranno in “filiera controllata”. Al momento, per tutti gli altri grani antichi, occorre certamente scegliere aziende produttrici serie, che effettuino controlli della filiera. E il prezzo più alto di molti di questi prodotti è certamente giustificabile sia da un punto di vista produttivo sia da quello – secondo me più importante – nutrizionale.

Enzo Spisni , docente di Fisiologia della nutrizione, Università di Bologna e responsabile scientifico del

master in Alimentazione ed educazione alla salute, Università di Bologna

