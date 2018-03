Ormai siamo abituati: quando facciamo la spesa al supermercato, accanto alle marche più note troviamo sempre prodotti con il marchio del distributore, che gli addetti ai lavori definiscono MDD, o private label. Anche se Coop fa risalire al 1896 il primo prodotto “a marchio” (un panettone confezionato dall’Unione cooperativa milanese), la diffusione inizia negli anni Ottanta, con il preciso intento di offrire ai consumatori qualità a prezzi convenienti. È dalla metà degli anni Novanta, però, che questi cominciano ad avere un certo peso in tutte le catene, fino ad arrivare oggi a una presenza capillare, declinata con diverse linee per soddisfare i bisogni dei consumatori di ogni tipo. Il valore del mercato della MDD nel 2017 è cresciuto del 4,6% (dati Nielsen) e ormai ha raggiunto il 18,8% del mercato italiano.

“È una quota di mercato importante – dice Guido Cristini, docente di marketing all’Università di Parma e coordinatore scientifico del Rapporto annuale sulla marca del distributore – che però può crescere ancora, se pensiamo che la media europea è intorno al 28% e nei Paesi del Nord Europa si supera il 40%. In Italia, per storia e tradizione, operano numerosi produttori locali piuttosto che multinazionali e questo favorisce la prevalenza delle marche industriali. È comunque ragionevole attendersi nell’arco di qualche anno la convergenza verso percentuali vicine alla media europea.”

Già oggi per Coop e Conad la MDD copre il 27-28%, della quota di vendita e per Unes supera il 40%. Nei discount i prodotti private label arriva al 57%, proprio perché la loro prima ragione d’essere è il prezzo conveniente. Evitando gli intermediari e riducendo le spese del marketing, le catene di supermercati possono proporre a prezzi più bassi prodotti con una qualità analoga a quella delle marche leader.

Le MDD stanno sempre più diventando marche a tutti gli effetti. Ogni catena porta ormai avanti attraverso i propri prodotti porta avanti una politica di fidelizzazione. Da una decina d’anni sono comparse nuove linee che vanno oltre la semplice proposta di alimenti convenienti ed economici. Molti supermercati hanno in assortimento linee premium con alimenti preparati con materie prime selezionate in grado di fare concorrenza ai migliori prodotti delle marche leader di mercato con prezzi simili. Lo stesso vale per le linee di prodotti biologici o salutistici. Il risultato è che costano di più ma vendono bene.

Lo dicono i numeri del XIV Rapporto annuale sulla marca del distributore, (Osservatorio Marca-IRI) presentato a Bologna in gennaio. Nel 2017 i prodotti premium sono cresciuti del 17,9%, il settore bio-eco del 10,5% e quello funzionale (prodotti che hanno proprietà benefiche per l’organismo) del 10,2%. C’è di più. I prodotti private label coprono una quota significative delle vendite in settori sempre più attraenti: il 40% dei prodotti Igp, l’87% dei prodotti equo-solidali e il 41% di quelli bio hanno il marchio del distributore. “Questi segmenti – spiega Cristini – sono cresciuti molto negli ultimi due anni per rispondere a tre richieste dei consumatori: maggiore qualità, garanzia di sicurezza (certificazioni) e sostenibilità ambientale e sociale. Per questi valori le persone sono disposte a pagare”.

Ma chi produce questi alimenti? “I cosiddetti “copacker” – dice Cristini – si tratta di imprese di dimensioni medio-piccole, soprattutto quelle da cui escono le linee premium. Sono aziende che oltre ai propri prodotti, lavorano per i supermercati e in questo modo hanno la possibilità di crescere.” Ci sono però anche aziende leader di mercato che producono alimenti con il marchio dei supermercati, come per esempio Maina, Paluani, Vergani… specializzate nella fornitura di colombe pasquali e panettoni. Ma il panorama è molto più ampio.

Conserve Italia è uno dei più grossi gruppi conservieri europei e possiede 11 stabilimenti: otto in Italia, due in Francia e uno in Spagna, oltre a diversi marchi di successo, fra cui Yoga, Valfrutta e Cirio (fatturato complessivo 900 milioni). Produce anche legumi e verdure in scatola per: Esselunga, Coop, Despar, Conad e Sisa. Il primo produttore italiano di legumi conservati, pelati e passata di pomodoro è La Doria con sede ad Angri nel Salernitano. L’azienda ha un fatturato di oltre 650 milioni di euro e il 95% di ciò che produce è destinato alle catene di supermercati come: Coop, Despar, Esselunga, Conad e Pam,. L’azienda è controllata per il 63% dalla famiglia Ferraioli e il principale azionista è Antonio Ferraioli. Gerardo Ferraioli è invece proprietario della Feger, azienda più piccola, anche questa specializzata in conserve di pomodoro e ortaggi, con sede sempre ad Angri.

I cereali e i legumi secchi con i marchi dei supermercati sono in gran parte lavorati e confezionati da Pedon, azienda che fattura oltre 100 milioni. Nell’assortimento troviamo oltre ai classici legumi secchi, anche prodotti a cottura rapida e mix di semi proposti sia con il proprio marchio come ad esempio, legumi secchi (anche biologici) Esselunga, legumi puri o miscelati con cereali Despar, farro, orzo, ceci e lenticchie Carrefour, legumi e zuppe miste a marchio Pam e Sisa.

La Crich è un’azienda trevigiana (50 milioni di fatturato) che produce cracker, biscotti e salatini sia con il proprio marchio che per la grande distribuzione. Ha sede a Zenson di Piave ma possiede anche uno stabilimento a Martignacco (Udine), dove viene sfornato il marchio Delser, oltre a prodotti senza glutine e per l’infanzia destinati alle MDD. Crich fornisce i cracker a Conad e Despar, quelli con riso a marchio Coop e i Certossa a Lidl oltre ad altre referenze per Selex, Bennet, Auchan ed Ecor.

La F.B.F. di Romanengo (CR) è un’azienda del gruppo Bauli che oltre alle brioche a marchio Bauli e Casalini produce brioche per quasi tutte le catene della grande distribuzione (ne abbiamo parlato qui e qui). Fette biscottate e grissini di molte catene sono invece prodotti da GrissinBon, azienda nota per i “Fagolosi”, con sede a Sant’Ilario d’Enza (RE). Sono sfornati qui almeno alcuni dei grissini a marchio: Coop, Conad, Despar, Esselunga, Carrefour e Sisa.

Il vasetto di maionese sullo scaffale con la marca del supermercato quasi certamente viene dallo stabilimento di San Rocco al Porto (Lodi) di Formec Biffi, azienda (80 milioni di fatturato). I camion che escono dallo stabilimento oltre ai salse e sughi pronti a marchio Biffi contengono i vasetti di maionese Esselunga e Coop, ma anche quelle marchiate: Pam, Conad, Despar, Carrefour e Sisa.

Se invece come companatico preferiamo il gorgonzola, ci sono buone probabilità di incontrare un erborinato prodotto a Cameri (Novara) dallo stabilimento dell’azienda Igor, sono prodotti qui il gorgonzola Dop a marchio Pam, Carrefour e Lidl. In questo caso il formaggio è sempre Dop ma ogni catena sceglie consistenza, cremosità e gusto e caratterizza il suo prodotto.

In tutti i casi gli ingredienti cambiano a seconda delle richieste del committente, e raramente ciò che viene sfornato per la grande distribuzione è identico al prodotti “firmato”. Le differenze ci sono e per rendersene conto è necessario confrontare la lista degli ingredienti e la tabella nutrizionale. Ma non basta, alcuni aspetti come l’origine della materia prima non è sempre indicata e poi ci sono altre sfumature importanti che evidenziamo sul sito ogni volta che facciamo un confronto tra prodotti simili.

© Riproduzione riservata

