Dallo scorso febbraio le etichette della pasta devono indicare l’origine della materia prima, come prevede un decreto legge varato il 26 luglio 2017. In questo modo i consumatori possono individuare quali sono le marche che utilizzano grano duro coltivato nel nostro paese. In realtà chi voleva una pasta ottenuta con materie prime nazionali, non ha mai fatto fatica visto che sugli scaffali dei supermercati le confezioni del “Made in Italy” riportano scritte a caratteri cubitali, spesso affiancate alla bandiera tricolore e ad altre immagini del territorio che li rendono inconfondibili. Il Fatto Alimentare due anni fa ha creato un elenco con i nomi delle 59 marche o linee di pasta fatta con grano 100% italiano, presenti nei supermercati.

Sulle nuove etichette viene specificato in modo generico se il prodotto contiene grano proveniente da Paesi europei o extra europei grazie alle scritte: “Paese di coltivazione del grano UE”, “Paese di coltivazione del grano Extra UE” oppure “Paese di coltivazione del grano UE e extra UE”. Solo alcune aziende indicano sul sito in modo preciso le nazioni di provenienza. Il Fatto Alimentare ha chiesto ai produttori e ai distributori l’origine precisa della materia prima impiegata; diversi hanno risposto indicando il Paese e anche la percentuale di grano straniero.

È importante sottolineare che le differenze qualitative della pasta non sono correlate all’origine del grano, come in troppi lasciano intendere prefigurando la superiorità del prodotto 100% made in Italy. La realtà è diversa come dimostrano i test comparativi condotti in questi anni che hanno sempre posizionato in cima alla classifica pasta ottenuta con miscele di grano nazionale miscelato con quello importato da: USA, Canada, Francia, Australia…

In generale possiamo dire che la qualità del grano importato è superiore rispetto a quello italiano e per questo motivo costa di più. La maggiore percentuale di glutine e l’ottima tenacia dell’impasto sono i due elementi in grado di infondere alla pasta ottime performance. Premesso ciò per valutare la qualità dello spaghetto servito a tavola bisogna considerare anche altri elementi come la capacità del pastificio di miscelare le farine, il processo di lavorazione e l’essiccazione. La tenuta in cottura è pure importante, anche se oggi l’utilizzo generalizzato di temperature medio/alte durante l’essiccazione permette a tutti i tipi di pasta di restare al dente. Quando si sostiene che la qualità è collegata esclusivamente all’origine della materia prima si racconta una storia che non possiamo definire informazione.

Di seguito la tabella con tutte le informazioni; chiediamo ai lettori o alle aziende di inviarci i dati mancanti per completare l’elenco (ilfattoalimentare@ilfattoalimentare.it).

MARCA ORIGINE DEL GRANO Agnesi Italia 70% e (in ordine decrescente) da: Canada, Kazakhistan, Francia, USA. Aldi: Cucina Nobile 80% Italia, 10% Francia e 10% Canada Aldi: Regione Che Vai – Gragnano IGP 40% Italia, 30% Australia, 20% Stati Uniti e 10% Canada Auchan Barilla 70% da fornitori locali (Italia, US, Grecia, Turchia, Russia); 30% da Francia, Nord America e Australia, in percentuali variabili Bionda spiga (Tuodì) Carrefour Paesi Ue e non Ue Combino (Lidl) Paesi Ue e non Ue Conad Paesi Ue e non Ue Coop Italia, Australia, Canada, Francia, Stati Uniti, Spagna, Grecia, Canada, Messico, Argentina, Kazakistan Crai / De Cecco Italia, Usa (California, Arizona), Australia e Francia Delverde Italia (51%), Usa, Australia, Francia Dico (vedi marche Tuodì) Divella Italia (Puglia e Basilicata) – minimo 65%, Australia, Francia, Stati Uniti (Arizona) Esselunga Italia e altri Paesi Ue e non Ue Garofalo Australia, Usa (Arizona), Italia Granoro Italia, Francia, Usa (desert durum) e Australia (in ordine decrescente) Iper Italia e altri Paesi Ue e non Ue Iper – Voi Italia (Sicilia) Italiamo (Lidl) Paesi Ue e non Ue La Molisana 70% grano italiano qualità (14/15 proteine coltivazione del centro e sud Italia); 30% Grano Kronos Arizona – grano australiano – piccola % grano francese Lidl (vedi marche private) Pam Panorama Pasta Reale (MD e LD Market) Paesi Ue e non Ue Riccio (Tuodì) Rummo Paesi Ue e non Ue (Italia, Arizona, Australia) Tre mulini (Eurospin) Tre mulini Bronzo (Eurospin) Tre mulini Le nostre stelle (Eurospin) Unes – Don Nicola Paesi Ue e non Ue Voiello Italia ZìMarì (MD e LD Market) Paesi Ue e non Ue

