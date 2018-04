Test caffè in capsule Nespresso e compatibili della trasmissione Patti chiari: il prezzo non è sempre sinonimo di qualità. In testa Lidl con Viola espresso Bellarom

Conviene davvero spendere di più per essere sicuri di acquistare del caffè in capsula di qualità? È la domanda al centro della puntata della trasmissione Patti Chiari andata in onda il 16 marzo 2018 sull’emittente ticinese Rsi. Sotto la lente d’ingrandimento le capsule Nespresso, della svizzera Nestlé, e i sempre più numerosi prodotti compatibili: sul mercato ticinese ne esistono 22 .

Con la scadenza di alcuni brevetti sul sistema Nespresso, e dopo che un tribunale ha invalidato la protezione sulla forma delle capsule, la Nestlè ha rinunciato a dare battaglia contro le aziende concorrenti. Sul mercato adesso si trova di tutto, ci sono capsule in alluminio, in plastica o compostabili, alcune sono completamente sigillate mentre altre sono pre-forati. La domanda che ci si pone, è capire quanto queste differenze influiscono sulla qualità della tazzina di caffè.

Istintivamente, un consumatore potrebbe essere tentato di confrontare le capsule sulla base del colore del caffé e dello spessore della crema ma non è proprio corretto perché la consistenza della schiuma dipende soprattutto dalla metodologia di estrazione della macchina espresso. La vera differenza sta nel tipo di grani di caffè presenti nella capsula, e nella capacità di creare un giusto equilibrio tra tostatura e macinatura.

La trasmissione Patti Chiari ha fatto assaggiare il caffè preparato con 10 diverse marche di capsule,a quattro esperti, e i risultati sono sorprendenti. Il giudizio migliore è stato assegnato a Viola espresso Bellarom di Lidl considerato il più piacevole al palato, ben bilanciato e non troppo amaro, che costa solo 0,15 €. Al secondo posto troviamo Espresso forte della svizzera Caffè Royal, mentre si piazzano terze a pari merito, Il piacere espresso di La Semeuse (0,50 € il più caro) e uno dei più economici, il caffè in capsula Bar Italia Roma Amaroy, marchio del discount Aldi (0,15 €). Prima del test organolettico realizzato dagli esperti in diretta nello studio della televisione svizzera, una troupe aveva fatto assaggiare a 100 consumatori scelti in modo casuale uno dei caffè più economici (Bar Italia Roma Amaroy, marchio del discount Aldi) e quello più caro (La Semeuse) e il pubblico non era stato in grado di dare una netta preferenza tra i due, arrivando così allo stesso giudizio degli esperti che li hanno valutati a pari merito.

In quinta posizione a pari punti troviamo Nespresso Arpeggio e Lavazza Deciso, insieme ai meno noti marchi svizzeri Jacobs e Denner. Ultima posizione per l’italiana Bialetti con le sue capsule qualità Rosso gusto intenso, giudicato pieno di difetti e probabilmente mal conservato. Va specificato, però, che nessuna delle capsule in gara ha ottenuto un giudizio “buono” secondo gli standard degli esperti, ma hanno raggiunto al massimo un “discreto”.

Un ultimo aspetto da considerare riguarda l’impatto ambientale, visto che la loro presenza nelle discariche cresce in modo costante, non tutte sono facilmente riciclabili e molte finiscono negli inceneritori. Nespresso, che realizza capsule interamente in alluminio 100% riciclabile, si accolla il costo di ritiro e dello smaltimento, previa separazione del caffè dall’alluminio, anche se al momento il recupero riguarda solo il 50% del prodotto venduto. Anche le capsule biodegradabili e compostabili non sono a impatto zero, e se non sono smaltite correttamente possono generare gas serra. Secondo gli esperti lo smaltimento delle capsule pesa solo per il 4% dell’impatto complessivo del caffè, anche se si tratta di una percentuale che può essere diminuita riciclandole correttamente.

