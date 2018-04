Pochi giorni fa mentre facevo la spesa al supermercato e cercavo un taglio di carne per arrosto, mi sono imbattuta in una vaschetta di colore nero che aveva sul frontespizio una scritta in inglese molto evidente “Japanese Kobe beef”, affiancata dalla dicitura “Allevato in Giappone“. Incuriosita, focalizzo l’attenzione sulla bella foto di una bistecca al sangue sulla confezione, affiancata però da un pezzetto di carne vero (il manzo di Kobe) che a prima vista fatico ad abbinare all’immagine (vedi foto sopra). Questo perché la carne ha effettivamente ha il 50% di grasso.

Giro la vaschetta e una dicitura spiega che il marchio “Kobe beef” è la varietà più pregiata del manzo giapponese, dilungandosi in dettagli sulle caratteristiche organolettiche e i sistemi di allevamento, “Esportata dal 2014 ha conosciuto il suo successo grazie al sapore unico e alla sua tenera consistenza” … “Selezione e purezza della razza, un regime alimentare speciale e un territorio favorevole rendono questa carne eccezionale dal sapore intenso ma delicato“. Si tratta infatti di una carne di una razza particolare, che potremmo definire Dop, proveniente da bovini dotati di pedigree, sottoposta a un disciplinare che prevede alimentazione solo con riso, fieno e grano e massaggi regolari per sopperire allo scarso movimento.

Anche le tecniche di macellazione seguono precisi standard. Sul retro della vaschetta si dice che il bovino è nato cresciuto e macellato in Giappone e poi importato in Italia da Lombardia carni dove viene porzionato. Se il sistema di allevamento è molto complesso, i consigli per cucinare sono invece estremamente semplici: in padella per 45 secondi per lato. Ma la vera sorpresa è il prezzo: 280 €/kg (8 volte di più rispetto al filetto di manzo venduto a fianco nello stesso supermercato Esselunga situato nell’hinterland milanese). Dimenticavo, il manzo di Kobe si può acquistare anche con il sistema della spesa online.