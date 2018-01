Il ministro delle Politiche agricole, Maurizio Martina, ha inviato all’Unione europea il parere favorevole al riconoscimento della denominazione di origine protetta (Dop) per la mozzarella pugliese di Gioia del Colle. Immediata la reazione del Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, che ha annunciato il ricorso al Tar, “a tutela dei consumatori, del prodotto e della nostra storia”.

“La partita non è affatto chiusa”, dichiara il presidente del Consorzio, Domenico Raimondo. “Andremo fino in fondo e utilizzeremo ogni mezzo a disposizione per evitare quello che è a nostro avviso un clamoroso autogol dell’Italia, che né i mercati né i consumatori capirebbero. Il ricorso alla magistratura è il prossimo passo, ma anche a livello comunitario siamo pronti a far sentire la nostra voce, visto che l’ultima parola spetta proprio all’Unione Europea”.

Il Consorzio ha ottenuto che nell’etichetta della mozzarella di Gioia del Colle venga specificato l’uso di latte vaccino, ma ritiene necessario che questa dicitura sia inserita anche nel logo, anche se ciò non risolverebbe il problema di fondo della possibile confusione tra le due mozzarelle. Tesi contestata dal governo, che lo scorso 15 novembre rispondendo a un’interrogazione in commissione agricoltura della Camera, attraverso il sottosegretario Giuseppe Castiglione aveva affermato che il nome e il legame con la zona geografica “non risultano tali da indurre in errore il consumatore, in ordine alla natura del prodotto, in linea con il disciplinare di produzione”.

Secondo il presentatore dell’interrogazione, il deputato campano Paolo Russo (Forza Italia), si sta “compiendo un attacco gravissimo – che il ministero per le Politiche agricole consente – a danno della terza Dop italiana, dell’unica Dop del Mezzogiorno che abbia la capacità di varcare i confini nazionali”. Infatti, si “consentirà alla grande distribuzione di distribuire nel mondo un prodotto con denominazione di origine protetta, che si chiama «mozzarella», ma che costa una frazione della mozzarella vera e propria e che non potrà che generare confusione nei consumatori d’oltreoceano”.

La richiesta del riconoscimento del marchio Dop per il prodotto pugliese era stata avanzata nel 2011 dal Gruppo di azione locale “Terra dei trulli e di Barsento”, con la costituzione di un’associazione temporanea di scopo, comprendente produttori e trasformatori del latte bovino. La richiesta era che il marchio Dop fosse riconosciuto alla “Treccia della Murgia e dei Trulli” ma il ministero ha consigliato di mantenere la denominazione mozzarella, anziché treccia, di Gioia del Colle. La Treccia tradizionale si ottiene utilizzando il “siero innesto”, ossia il liquido di fermentazione risultante dalla caseificazione del giorno prima, cioè il “siero madre”.

