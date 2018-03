Arriva nei cinema italiani “Gualtiero Marchesi: The Great Italian”, il film documentario che racconta la vita e il mondo del grande cuoco e gastronomo, che ha rivoluzionato la cucina italiana, rendendola una delle più celebrate al mondo. In occasione del compleanno del Maestro, scomparso nel dicembre 2017.

La pellicola, diretta da Maurizio Gigola e prodotta da Food and Media International, racconta la storia di Marchesi attraverso interviste al “Cuoco dei Cuochi” e le testimonianze di chef internazionali e italiani, come Carlo Cracco e Massimo Bottura, senza dimenticare i personaggi chiave del mondo della ristorazione italiana, come Carlo Petrini, patron di SlowFood. Nel docufilm non possono mancare i piatti che hanno reso Gualtiero Marchesi celebre in tutto il mondo, come il famosissimo “Riso, oro e zafferano’, di cui viene mostrata la realizzazione a partire dalle materie prime.

Il film è distribuito da Twelve Entertainement e sarà disponibile nelle sale italiane solo il 20 e il 21 marzo, ad eccezione dello Spazio Oberdan di Milano dove verrà proiettato a partire dal 26 marzo. Per scoprire le sale che proiettano il docufilm clicca qui.

