Dopo il botta e risposta tra Raimondo Cubadda ed Enzo Spisni pubblicato da Il Fatto Alimentare, continua con un nuovo intervento di Cubadda, già professore ordinario di Tecnologie Alimentari, il dibattito sui grani antichi e la possibilità di utilizzarli per produrre la pasta, sostenuta da Spisni, docente di Fisiologia della nutrizione, in un articolo pubblicato tempo fa.

Sono pienamente convinto che la superiore bontà – nutrizionale, tecnologica od organolettica – dei grani antichi rispetto a quelli moderni sia un favola metropolitana, e ciò anche per il mia attività di oltre oltre 40 anni di ricerca di base e applicata nel campo dei cereali. Comunque non intendo entrare in polemica sulle convinzioni personali e i gusti dei sostenitori di grani antichi, per cui di seguito mi limiterò a esporre in pochi punti alcune mie precisazioni con le quali chiudo definitivamente la mia partecipazione alla discussione sull’argomento in oggetto.

Relativamente alla qualità di cottura della pasta, anch’io voglio raccontare un aneddoto. Un’amica americana di mia zia metteva a mollo la pasta in acqua tiepida il giorno prima, per poi cuocerla in pochi minuti il giorno dopo ottenendo un porridge di pasta che il marito, buon conoscitore dell’Italia, gettava regolarmente nella pattumiera. Lascio all’immaginazione di altri il destino che potrebbe avere la pasta tipo porridge cotta per 20-25 minuti come facevano i nonni dell’autore del succitato articolo. In ogni modo, “De gustibus non disputandum est”

Scherzi a parte, le proprietà che il 99,9% degli italiani apprezzano della loro pietanza nazionale sono la consistenza alla masticazione, la mancanza di collosità e la scioltezza. L’esempio della frittura in olio di palma o di semi a parer mio non è pertinente. Certo si può anche pensare che i consumatori italiani siano dei sempliciotti senza il minimo senso del gusto e che solo i raffinati ammiratori dei prodotti ottenuti dai grani antichi siano in grado di apprezzarne “il sapore e i profumi.” La realtà è un po’ diversa.

Veniamo alla qualità. A riguardo, nel mio primo intervento, non ho mai volutamente utilizzato l’aggettivo nutrizionale che comunque, ripeto, non era in discussione. I miei riferimenti erano tutti impostati sulla qualità organolettica (edonistica) che per la pasta, come già detto in precedenza, si identifica, primariamente, nella qualità di cottura.

Già che ci siamo, voglio comunque fare una precisazione. Nelle società abbienti qualsiasi alimento pur ottimo sotto il profilo nutrizionale ma povero dal punto vista organolettico non ha mercato.

Mi è difficile commentare la lezione sugli effetti delle temperature d’essiccamento perché essendo stato fra i primi ad avere svolto attività di ricerca in merito, rischierei di auto-referenziarmi.

Circa le certezze scientifiche, potrei indicare altrettanti articoli non finanziati da imprese che attestano come i grani antichi non hanno un impatto diverso dai grani moderni sulla salute. Al contrario è vero, e può essere verificato dai dati di letteratura, che hanno, in generale, quantità e qualità di proteine mediocri.

Malgrado altre attestazioni fatte al riguardo, confermo la mancanza di garanzie per ciò che il consumatore compra e paga profumatamente. Non esiste alcuna seria certificazione della filiera (cultivar sul campo, stoccaggio e commercializzazione, prima trasformazione al molino, seconda trasformazione al panificio o pastificio, commercio e consumo). Il citato passaggio del grano Cappelli alla Società Italiana Sementi non può essere considerato un esempio di filiera controllata, dal campo alla tavola, e certificata da un soggetto terzo. Il prezzo altamente elevato di questi prodotti imporrebbe dei controlli seri e continui.

Infine, mi sia consentito un ironico suggerimento. Tutti coloro che intendono contribuire ad alleviare la fame nel mondo si scordino del premio Nobel Norman Bourlag, della rivoluzione verde e degli enormi progressi nel miglioramento dei cereali e si convertano invece a divulgatori dei grani antichi nel pianeta.

Raimondo Cubadda, presidente onorario dell’Associazione italiana di scienza e tecnologia dei cereali

© Riproduzione riservata

* Con Carta di credito (attraverso



* Con bonifico bancario: IBAN: IT 77 Q 02008 01622 000110003264

indicando come causale: sostieni Ilfattoalimentare 2018. * Con Carta di credito (attraverso PayPal ). Clicca qui * Con bonifico bancario: IBAN: IT 77 Q 02008 01622 000110003264indicando come causale: sostieni Ilfattoalimentare 2018. Clicca qui